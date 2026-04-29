Döviz piyasasında sınırlı yükseliş: Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı yükselişle başladı. Dolar 45,07 lira, euro ise 52,90 lira seviyelerinde işlem görürken, bir önceki güne göre hafif artış kaydedildi.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 45,0700 liradan, euro 52,9020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 45,0680 liradan alınan dolar 45,0700 liradan satılıyor. 52,9000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,9020 lira oldu.
Dün, doların satış fiyatı 45,0540, euronun satış fiyatı ise 52,7300 lira olmuştu.