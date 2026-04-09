Döviz piyasasında son durum: Dolar ve euro güne yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 44,5570 liradan, euro ise 51,9590 liradan güne başladı; dolar bir önceki güne göre yükselirken, euroda sınırlı düşüş kaydedildi.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 44,5570 liradan, euro 51,9590 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 44,5550 liradan alınan dolar 44,5570 liradan satılıyor. 51,9570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,9590 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 44,4930, euronunsatış fiyatı ise 52,0950 lira olmuştu.