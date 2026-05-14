Döviz piyasasında son durum: Dolar ve euro güne yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 45,4340 liradan, euro ise 53,3660 liradan işlem görmeye başladı. Döviz kurlarında dünkü kapanışa göre sınırlı yükseliş dikkat çekti.
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 45,4320 liradan alınan dolar 45,4340 liradan satılıyor. 53,3640 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,3660 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 45,4180, euronun satış fiyatı ise 53,2160 lira olmuştu.