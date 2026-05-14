Döviz piyasasında son durum: Dolar ve euro güne yükselişle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 45,4340 liradan, euro ise 53,3660 liradan işlem görmeye başladı. Döviz kurlarında dünkü kapanışa göre sınırlı yükseliş dikkat çekti.

Ekonomi
  • 14.05.2026 07:30
  • Güncelleme: 14.05.2026 09:00
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,4340 liradan, euro 53,3660 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 45,4320 liradan alınan dolar 45,4340 liradan satılıyor. 53,3640 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,3660 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 45,4180, euronun  satış fiyatı ise 53,2160 lira olmuştu.

