Döviz ve altın taşıyan şirketler için yeni karar: İhbar zorunluluğu getirildi

Altın, döviz ve para taşıma hizmeti veren özel şirketlere, kara parayı ihbar yükümlülüğü getirildi.

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikle Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği"ne yeni bir madde eklendi.

Bu kapsamda altın, döviz ve para taşıma hizmeti veren özel şirketler, "suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler" kapsamına alındı.

Söz konusu şirketler, tutar gözetmeksizin müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliğinden ve doğruluğundan şüphelenilen durumlarda tutar gözetmeksizin gerekli tedbirleri almak zorunda olacak.

ŞİRKET TEDBİRLERİ ALMAK ZORUNDA

Yürürlükteki yönetmeliğe eklenen madde şöyle:

"Müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundalar."

Değişikliğin son dönemlerde kara paraya yönelik düzenlenen operasyonların ardından yapıldı.