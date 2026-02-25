Dövizde hareketlilik: Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,8650 liradan, euro ise 51,8070 liradan güne başladı. Bir önceki güne göre sınırlı yükseliş kaydedilen döviz kurlarında yukarı yönlü seyir sürüyor.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,8650 liradan, euro 51,8070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,8630 liradan alınan dolar, 43,8650 liradan satılıyor.
51,8050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,8070 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,8580, euronun satış fiyatı ise 51,6820 lira olmuştu.