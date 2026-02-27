Giriş / Abone Ol
Dövizde hareketlilik: Dolar ve euro güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 43,9590 liradan, euro 51,9440 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,8780, euronun satış fiyatı ise 51,9130 lira olmuştu.

Ekonomi
  • 27.02.2026 07:46
  • Giriş: 27.02.2026 07:46
  • Güncelleme: 27.02.2026 09:01
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İstanbul serbest piyasada dolar 43,9590 liradan, euro 51,9440 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,9570 liradan alınan dolar, 43,9590 liradan satılıyor.

51,9420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,9440 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,8780, euronun satış fiyatı ise 51,9130 lira olmuştu.

