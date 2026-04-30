Dövizde hareketlilik: Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar ve euro güne önceki kapanışa göre artışla başladı. Dolar sınırlı yükseliş gösterirken, euroda da yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Dolar 45,1850 liradan, euro 52,7260 liradan güne başladı.
Kaynak: AA
Serbest piyasada 45,1830 liradan alınan dolar 45,1850 liradan satılıyor.
52,7240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,7260 lira oldu.
Dün, doların satış fiyatı 45,0760, euronun satış fiyatı ise 52,8610 lira olmuştu.