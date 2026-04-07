Dövizde sınırlı değişim: Dolar yükseldi, euro geriledi
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 44,6110 liradan, euro 51,5110 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 44,6090 liradan alınan dolar, 44,6110 liradan satılıyor. 51,5090 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,5110 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 44,5850, euronun satış fiyatı ise 51,5860 lira olmuştu.