Dövizde sınırlı hareket: Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 44,33, euro ise 51,19 liradan haftaya başladı. Kurda sınırlı hareket dikkat çekerken, cuma gününe göre dolarda hafif yükseliş, euroda ise gerileme görüldü.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 44,3310 liradan, euro 51,1940 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 44,3290 liradan alınan dolar, 44,3310 liradan satılıyor.
51,1920 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,1940 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 44,2980, euronun satış fiyatı ise 51,2580 lira olmuştu.