Dövizde son durum: Dolar 27 lira sınırında

İstanbul serbest piyasada tarihi seviyesinin hemen altında seyrini sürdüren dolar 26,9930 liradan, Euro ise 29,5860 liradan güne başladı.

Dolar/TL haftanın son işlem gününe de yüksek seyirde başladı.

Serbest piyasada 26,9910 liradan alınan dolar 26,9930 liradan satılıyor. 29,5840 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,5860 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,9650 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,5130 lira olmuştu.

Dolar dün 27,4931 TL seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

KÜRESEL PİYASALAR TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda satış baskısı devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin soru işaretlerinin devam etmesi, açıklanan makroekonomik verilerden ve şirketlerin finansal sonuçlarından gelen karışık sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD'nin tahvil piyasalarındaki satış eğiliminin devam etmesi pay piyasalarını da baskılarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 4,2010 ile son 15 yılın zirvesine yaklaştı.

Bugün ABD'de istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına ilişkin vereceği sinyaller yatırımcıların odağında yer alırken, analistler, istihdam piyasasının hala gücünü koruyor olabileceğine dikkati çekti.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu verebileceğini kaydederek, saatlik kazançlarda yavaşlama olması durumunda bunun Fed'e önceki faiz artırımlarının ekonomi üzerinde amaçlanan etkilerinin olduğuna dair işaret verebileceğini aktardı.

Dün ABD'de Fed takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6'lık artış gösterdi.

Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı için başvuruda bulunan Amerikalıların sayısı, geçen hafta 6 bin artışla 227 bine yükseldi. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık bazda 1,2 puan azalışla 52,7'ye düşerken, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkede, fabrika siparişleri de haziranda yüzde 2,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında da dün açıklanan İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve BoE Başkanı BoE Başkanı Andrew Bailey'in şahin açıklamalarıyla satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiğini duyurdu. Banka böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinin ulaşmış oldu.

BoE Başkanı Bailey ise faizlerin zirveye ulaştığını söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,4 geriledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,8 değer kaybetti.

Asya piyasalarında ise karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, Çin'in daha fazla mali kaynağı özel ekonomiye yönlendirme sözü verdiğine dair haberlerle Çin borsasında risk iştahının arttığını söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksinde yatay bir seyir izleniyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 12.00 Euro Bölgesi, haziran ayı perakende satışlar

• 14.30 Türkiye, temmuz ayı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru

• 15.30 ABD, temmuz ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı