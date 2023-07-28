Dövizde son durum: Dolar/TL zirveye yakın seyrediyor

Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,9535'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9600 seviyesinden işlem görüyor. Rekor seviyesine yakın seyrini sürdüren Euro/TL ise güne 29,6130 liradan başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9600 liradan, Euro 29,6130 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,9580 liradan alınan dolar, 26,9600 liradan satılıyor. 29,6110 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 29,6130 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,9430 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 29,6610 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR MERKEZ BANKALARI SONRASI KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izliyor.

Bir süredir dünya ekonomilerinin başlıca problemi olan enflasyon, sınırlı da olsa gerilemeye devam ederken, para politikalarına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Çarşamba günü, ABD Merkez Bankası (Fed), dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün ise para politikası karalarına açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

Bankaların veri odaklı karar almaya devam edeceklerini vurgulamaları ve şahin politikalara kapıyı kapatmamaları piyasalarda risk iştahını törpülerken, makroekonomik veri takvimi yeniden yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün New York borsasında, Dow Jones endeksi günü yüzde 0,67 azalışla tamamlayarak 13 günlük yükseliş serisini sonlandırdı. S&P 500 endeksi günü yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 değer kaybıyla kapattı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

AVRUPA’DA PAY PİYASALARI POZİTİF

Avrupa'da dün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalarından alınan ECB'nin gelecek toplantıyı pas geçebileceği yönündeki sinyallerle pay piyasaları pozitif bir seyir izledi.

Dün, ECB üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırırken, Lagarde, Euro Bölgesi’nde enflasyonun azalma eğilimi göstermekle beraber çok uzun süre çok yüksek seviyede kalmaya devam etmesinin beklendiği belirtti.

Euro Bölgesi’nde ekonomik göstergelerin bozulduğuna dikkati çeken Lagarde, konut ve iş yatırımları alanlarında zayıflamanın görüldüğünü kaydetti.

Lagarde, iş gücü piyasasının güçlü seyrettiğinin altını çizerken, imalat sektörüne ilişkin verilerin ileride bozulabileceği uyarısında bulundu.

Analistler, bölgede artan resesyon endişelerinin ECB'nin politika alanını daralttığını kaydederek, bu durumun şahin politikaların uygulanmasına yönelik takvimi de etkileyebileceğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

Asya'da pay piyasaları güne karışık bir seyirle başlarken, BoJ'un politika faizi ve getiri eğrisinde değişikliğe gitmemesine karşın, getiri eğrisi aralığını değiştirebileceği sinyali vermesi piyasalarda şahin bir adım olarak algılandı.

BoJ bugünkü para politikası kararlarında, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, haziran ayı dış ticaret dengesi

• 10.00 Türkiye, temmuz ayı ekonomik güven endeksi

• 12.00 Euro Bölgesi temmuz ayı tüketici güven endeksi

• 15.00 Almanya, temmuz ayı TÜFE

• 15.30 ABD, haziran ayı kişisel gelir ve giderler

• 17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi