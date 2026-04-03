Dövizde son durum: Dolar yükseldi, euro geriledi
İstanbul serbest piyasada dolar 44,5910 liradan, euro 51,5280 liradan güne başladı; dolar önceki güne göre yükselirken, euroda sınırlı düşüş görüldü.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 44,5890 liradan alınan dolar, 44,5910 liradan satılıyor. 51,5260 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,5280 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 44,4770, euronun satış fiyatı ise 51,5620 lira olmuştu.