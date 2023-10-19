Dövizde son durum: Euro 29 liranın üzerinde, dolar rekor seviyeye yakın

Dolar/TL, dün 28.25190 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 28,0200 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise güne 29,5120 liradan başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,0210 liradan, Euro 29,5120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 28,0190 liradan alınan dolar, 28,0210 liradan satılıyor. 29,5100 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,5120 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 28,0150 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,5280 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED BAŞKANI POWELL'A ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrilirken, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkması pay piyasalarını baskılıyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Ülkede dün açıklanan veriler, konut inşaatının eylülde toparlandığını gösterdi. Buna göre, ABD'de ağustosta 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen konut başlangıçları, eylülde yüzde 7 artarken, inşaat izinleri aynı dönemde beklenenden az düştü.

Ekonominin gücünü koruduğuna işaret eden verilerin ardından Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentiler güçlenirken, tahvil faizleri yükselişe geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4,9'un üzerine çıktı.

Analistler, Fed'in attığı adımlara karşın ekonomik aktivitede istenilen yavaşlamanın sağlanamadığını ve enflasyon tehdidinin hala endişe kaynağı olmaya devam ettiğini kaydederek, bu durumun tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını ve son 16 yılın zirvesine çıkardığını, bugün Fed Başkanı Powell'ın New York Ekonomi Kulübü'nde ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini aktaran analistler, buna karşın sonraki iki toplantıya ilişkin belirsizliklerin Powell'ın bugünkü açıklamalarıyla netleşebileceğini bildirdi.

Altının ons fiyatı dün 1.962 dolarla 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından günü yüzde 1,3 artışla 1.948 dolardan tamamlarken, yeni günde yatay seyrediyor.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler ve makroekonomik veriler yakından takip ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek dönemde faiz artışına gitmesi beklenmese de, açıklanan makroekonomik veriler ve yükselen emtia fiyatları para piyasalarındaki fiyatlamaları etkilemeyi sürdürüyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de düşüşle başladı.

Asya pay piyasaları, ABD tahvil piyasalarındaki satış baskısının etkisiyle yeni günde de negatif bir seyir izliyor.

Çin'de gayrimenkul sektörünün sıkıntıları piyasaları etkilemeyi sürdürürken, ülkenin bu alandaki en büyük oyuncusu Country Garden'a ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Öte yandan, bugün Güney Kore Merkez Bankası üst üste 6'ncı toplantıda da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,5'te sabit bıraktı.

Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre, ülkede dış ticaret dengesi beklentilerin aksine 62 milyar yen fazla verdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 geriledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

• 15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

• 15.30 ABD, ekim ayı Philaldelphia Fed imalat endeksi

• 17.00 ABD, eylül ayı 2.el konut satışları ve CB öncü gösterge endeksi

• 19.00 Fed Başkanı Powell'ın konuşması