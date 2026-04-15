Dövizde son tablo: Dolar ve euro yatay seyirde
İstanbul serbest piyasada dolar 44,7410 liradan, euro 52,8100 liradan güne başladı. Dolar ve euroda sınırlı değişim görülürken, önceki kapanışa göre yatay seyir dikkat çekti.
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 44,7410 liradan, euro 52,8100 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 44,7390 liradan alınan dolar 44,7410 liradan satılıyor.
52,8090 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,8100 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 44,7270, euronun satış fiyatı ise 52,8220 lira olmuştu.