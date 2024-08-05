Dövizin ateşi sönmüyor: Dolar, TL karşısında gün içinde 4. kez rekor kırdı
Bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 33,2840 seviyesinde işlem gören dolar/TL, enflasyon verilerinin etkisiyle 4. kez rekor tazeledi. Dolar/TL, saat 15.52 sıralarında 33,4298'e yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Piyasa açılışında 35,8245 liradan güne başlayan euro ise aynı dakikalarda 36,8245 liraya yükseldi.
Türk lirasının döviz kurları karşısındaki değer kaybı devam ediyor.
Bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 33,2840 seviyesinde işlem gören dolar/TL, gün içinde enflasyon verilerinin etkisiyle 4. kez rekor tazeledi.
Dolar/TL, saat 15.52 sıralarında 33,4298'e yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Aynı dakikalarda euro ise piyasa açılışında 35,8245 liradan güne başlamasının ardından 36,8245 liraya yükseldi.
Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen doların satış fiyatı 33,1940 lira, euronun satış fiyatı ise 36,2200 lira olmuştu.
TÜİK'E GÖRE TEMMUZ ENFLASYONU 61,78
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon temmuzda yüzde 61,78 oldu. Tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 3,23 artış gösterdi.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 arttığını tahmin ediyordu.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyordu.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 oldu.