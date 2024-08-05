Dövizin ateşi sönmüyor: Dolar, TL karşısında gün içinde 4. kez rekor kırdı

Bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 33,2840 seviyesinde işlem gören dolar/TL, enflasyon verilerinin etkisiyle 4. kez rekor tazeledi. Dolar/TL, saat 15.52 sıralarında 33,4298'e yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Piyasa açılışında 35,8245 liradan güne başlayan euro ise aynı dakikalarda 36,8245 liraya yükseldi.

Ekonomi 05.08.2024 09:07 Giriş: 05.08.2024 09:07

Güncelleme: 05.08.2024 15:59 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+