Dövizin ateşi sönmüyor: Dolar, TL karşısında rekor üstüne rekor kırdı

Bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 33,2840 seviyesinde işlem gören dolar/TL, enflasyon verilerinin etkisiyle 3. kez rekor tazeledi. Dolar/TL, saat 11.10 sıralarında 33,3705'e yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Euro ise aynı dakikalarda 36,6515 seviyesinde işlem görüyor.

Ekonomi 05.08.2024 09:07 Giriş: 05.08.2024 09:07

Güncelleme: 05.08.2024 11:22 Kaynak: Haber Merkezi

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