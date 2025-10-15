Giriş / Abone Ol
Dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun yarın toprağa verilecek

Gazeteci Hakan Tosun, yarın Kağıthane Cemevi’nde son yolculuğuna uğurlanacak. Tosun için Nurtepe’den cemevine yürüyüş düzenleyecek.

  • 15.10.2025 16:29
  • Giriş: 15.10.2025 16:29
  • Güncelleme: 15.10.2025 16:36
Kaynak: ANKA
İstanbul Esenyurt’ta dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun, yarın Kağıthane Cemevi’nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun, Esenyurt’ta cumartesi akşamı fiziksel saldırıya uğradı. Kendisinden uzun süre haber alınamayan Tosun’un Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı ortaya çıktı. Burada yoğun bakıma alınan Tosun, önceki akşam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 2 saldırgan tutuklanıp, bir esnaf gözaltına alınırken Tosun’un bugün Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Tosun için yarın Kağıthane Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Sevenleri ve arkadaşları tarafından Tosun için Nurtepe Metro durağı önünden cemevine yürüyüş yapılacağı da açıklandı.

