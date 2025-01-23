Down sendromlu çocuğa şiddet: Çocukta 3 kırık tespit edildi, zanlı serbest bırakıldı

İzmir'de, komşusunun down sendromlu oğlunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bornova ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Mustafa Yılmaz, down sendromlu oğlu 17 yaşındaki E.Yılmaz'ın, üst komşusu T.Ö. tarafından darp edildiğini belirtyerek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan T.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından "kendisini savunamayacak durumda olan kişiyi kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baba Yılmaz, çocuğunun özel durumu komşusuna bildirmesine rağmen ondan anlayış göremediklerini belirtti. Oğlunun ayak parmağı ile sırtındaki kemikte kırık oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, adli sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Ailenin avukatı Hasan Akgün de her bireyin özel çocuklara saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "Bu çocuklarımıza toplumsal anlayış, saygı bekliyoruz. Çocukta 3 kırık tespit edildiği için cezanın ağırlaştırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.