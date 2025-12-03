Down sendromlu çocuğa yönelik ayrımcılığa ceza

Haber Merkezi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ankara’nın Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, bir alışveriş merkezindeki oyun alanının down sendromlu bir çocuğu içeri almaması üzerine işletmeye para cezası kesti. Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından yapılan başvuru karara bağlayan TİHEK, işletmeye 204 bin 285 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Türkiye Down Sendromu Derneği’nce kararın ardından yapılan açıklamada, “TİHEK’in detaylı soruşturma sonucunda aldığı karar, engelli çocukların oyun ve sosyalleşme hakkının hiçbir şartta ihlal edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Kararda, yalnızca önyargılar ve aşırı korumacı refleks nedeniyle bir çocuğun akranlarından uzak tutulmasının hem Anayasa’ya hem de uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu vurgulanmıştır. Oyun hakkı; eğitim, sağlık ve yaşama hakkı kadar temel bir insan hakkıdır. Hiçbir çocuk, hiçbir şartta bu haktan mahrum bırakılamaz” denildi.

OYUN HER ÇOCUĞUN HAKKI

TİHEK’in kararını değerlendiren Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin, "Yaşanan uygulama, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 30’uncu maddesine ve ayrımcılık yasağına açıkça aykırıdır. Her çocuğun akranlarıyla birlikte oyun oynama hakkı vardır. TİHEK’in aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararın benzer ihlallerin önüne geçmede güçlü bir caydırıcı olmasını diliyoruz. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu tür hak ihlallerinin karşısında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.