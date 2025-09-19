Down sendromlu çocukların aileleri valiliğe başvuruyor: Utandıran terfiye karşı aileler ayakta

Türkiye Down Sendromu Derneği, 22 Eylül Pazartesi günü çocuklarının güvenliğinin sağlanması için Ankara Valiliği’ne buluşuyor.

BirGün’ün gündeme getirdiği ‘Down sendromlu çocuğu darp edip ceza alan öğretmenin Sincan RAM’da özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı yapılmasına yönelik tepkiler çığ gibi. Down sendromlu çocukların aileleri de bu utandıran atamaya karşı herekete geçti.

Türkiye Down Sendromu Derneği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ankara’da bir özel eğitim uygulama okulunda Down sendromlu öğrencisine şiddet uyguladığı için mahkeme tarafından suçlu bulunan öğretmen Mücahit Mutlu Hepgümüş'ün, “ödül gibi bir atama” ile Sincan RAM’da “özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı” olarak görevlendirildiği bilgisi hepimizi derinden üzmüştür. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak, Down sendromlu bireylerin aileleriyle birlikte bu kabul edilemez ve vicdana sığmayan atamaya karşı sesimizi yükseltmek için Ankara Valiliği’ne dilekçe veriyoruz.”