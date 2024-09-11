Downtown’da Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşuna özel sergi



Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümünde Bursa İl Kültür Müdürlüğü, Müze Pars, Downtown ve Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nin katkılarıyla fotoğraf sergisi açıldı. Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde açılan sergiye Bursa protokolü ve çok sayıda vatandaş ilgi gösterirken, sergi açılışını Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa İl Kültür Müdürü Kamil Özer, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Atış Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış, Downtown Kültür Sanat Koordinatörü Ahmet Erdönmez ve sanatçı Şevval Sam yaptı. Sergi, kurdele kesimi sonrası vatandaşların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Downtown Kültür Sanat Koordinatörü Ahmet Erdönmez, “Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı dolayısıyla bu sergiyi açtık. Bu sergideki amacımız kültürümüzü ve geçmişimizi yeni nesillere aktarmak. Bu toplumun nereden nereye geldiğini unutturmamaya çalışıyoruz. Sergimiz ay sonuna kadar açık kalacak. Sergimizde Bursa’nın düşman işgalindeyken, düşman işgali sonrası ve Atatürk’ün geldiği zamanlarda çekilmiş yaklaşık 30 adet fotoğrafı var. Ayrıca o dönemde çıkan Osmanlıca gazete fotoğrafları da mevcut” diye konuştu.

Bursa İl Kültür Müdürü Kamil Özer de, “Her zaman olduğu gibi kültürel etkinlikler, bakanlığımızın en önemli etkinlikleri arasında yer alıyor. Downtown sadece bir alışveriş merkezi değil. Müzesi, kültür sanat ve etkinlikleriyle önemli bir merkez. Sergimizi burada açmaktan dolayı ayrıca mutluyuz. Bursa’nın kurtuluşunun 102’nci yılı dolayısıyla hazırlanmış olan sergimizi Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz ile ortak açmış bulunuyoruz. 11 Eylül’de bu sergiyi açmak bize de mutluluk verdi. Böyle özel bir mekanda sergimizi açmaktan mutluyuz. Tüm Bursa halkını bu sergiye davet ediyorum” dedi.