Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri için başvurular sürüyor

İstanbul Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Haftası kapsamında verilen Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri için başvurular sürüyor.

İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, ödüller; toplum sağlığına ilişkin sorunların görünür kılınması, sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunların kamuoyuna aktarılması ve bu alanlarda gerçeklere dayalı, araştırmacı çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla veriliyor.

Ödüller; gazete haber ve araştırma, televizyon haber ve araştırma, internet haber ve araştırma, TV ve internet programı, köşe yazısı ve karikatür olmak üzere altı ayrı dalda dağıtılacak. Jüri her dalda bir ödül verirken, gerekli görülmesi halinde “övgüye değer” ödülü de verilebilecek.

Başvuruya konu olan eserlerin 1 Ocak–31 Aralık 2025 tarihleri arasında yayımlanmış olması gerekiyor. Adaylar yalnızca bir dalda ve tek eserle başvurabiliyor. Başvurular, basın mensuplarının yanı sıra gazeteler, ajanslar, televizyon kanalları, meslektaşlar ve hekimler tarafından da yapılabiliyor.

Başvuruların en geç 6 Şubat 2026 mesai bitimine kadar İstanbul Tabip Odası’na elden ya da posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Başvuru dosyasında eserin bir kopyasının yanı sıra adayın çalıştığı kurum bilgileri, kısa özgeçmişi ve fotoğrafının yer alması isteniyor.

Beş kişiden oluşan seçici kurulda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği, yazılı ve görsel medya temsilcileri ile İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu temsilcisi yer alıyor. Ödüller, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

