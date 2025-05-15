Dr. Ayşe Uğurlu, “Erdoğan’a hakaret” suçlamasıyla ihraç edildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İnsan Hakları Kolu Yürütme Kurulu üyesi Ayşe Uğurlu hakkında açılan soruşturmada “memuriyetten çıkarma” cezası verildi.

Konu hakkında Sendika.org’a konuşan Uğurlu, "Kararın ardından hukuki süreci de başlatacağız. Geri döneceğim ve iyi hekimlik yapmaya devam edeceğim” dedi.

Uğurlu şunları söyledi:

“Ankara Kadın Platformu’nun basın toplantısındaki metni okumam dolayısıyla Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla soruşturma açıldı. Basın toplantısında okunan açıklama, Anayasa’da tanımlanmış olan düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında bir açıklamaydı.

Hakkımdaki soruşturma iyi hekimlik değerlerini sahiplendiğim; insan hakları, kadın hakları, demokrasi mücadelesi verdiğim için açıldı. İyi hekimlik yapmak suç değildir. Mesleki faaliyetimin de bir parçasıdır bu. Bunları yaptığım için ihraç edildim.

Kararın ardından hukuki süreci de başlatacağız. Geri döneceğim ve iyi hekimlik yapmaya devam edeceğim.”

ATO: “GÖREVİNE İADE EDİLMELİ”

Ankara Tabip Odası Uğurlu hakkında verilen ceza hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizdeki hukuksuzluklara bugün bir yenisi daha eklendi. Geçmiş dönemde Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış Dr. Ayşe Uğurlu, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkını kullandığı için çalışma hakkı elinden alınarak cezalandırıldı.

İyi hekimlik değerleri ışığında 35 yıldır kamuda çalışan, ülkesine ve insan hakları alanına yıllardır hizmet eden Dr. Ayşe Uğurlu’yu mesleğinden ve Anayasal haklarından mahrum bırakan “memuriyetten çıkarma” cezası, demokrasiyle ve sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Anayasamızda ve Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerde düşünce ve ifade özgürlüğü temel bir insan hakkı olarak güvence altına alınmıştır.

Bir yurttaş, bir kadın, bir hekim, bir hak savunucusu olan Dr. Ayşe Uğurlu görevine iade edilmelidir.”

AYŞE UĞURLU NE İLE SUÇLANDI?

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 7 Nisan 2025 tarihinde başlatılan disiplin soruşturması ile Dr. Ayşe Uğurlu’dan, Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan “memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunma” gerekçesiyle “devlet memurluğundan çıkarma cezası” talepli olarak savunma istendi.

Suçlamaya konu edilen eylem ise Ankara Kadın Platformu’nun 24 Mayıs 2023 tarihinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine dair Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlediği basın toplantısına katılmak ve platform adına yapılan açıklamayı okumak.

Basın toplantısında okunan metnin “Cumhurbaşkanlığı makamının şeref ve saygınlığını zedeleyici, rencide edici, hakaret teşkil eder” nitelikte olduğu iddia edildi.