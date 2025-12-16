Dr. Ergün Demir'in adı ölümsüzleşti

İzmir Narlıdere Belediyesi, yaşamını sağlık hakkı mücadelesine adayan ve 11 Ekim 2023’te hayatını kaybeden İzmir Tabip Odası Üyesi, eski Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube Başkanı ve BirGün yazarı Dr. Ergün Demir'in adına yapılan ''Dr. Ergün Demir Parkı''nın açılışını dün düzenlenen törenle yaptı. Parkın açılışına Dr. Demir’in ailesi, meslek örgütleri, yerel yöneticiler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

MÜCADELENİN SİMGESİ

Açılışta konuşan eşi Dr. Seher Demir, Ergün Demir’i anlatmanın hâlâ çok zor olduğunu söyledi. Parkın, onun savunduğu değerlerin bir simgesi olacağını vurgulayan Demir, “Bu park onun yaşamı boyunca emekten, eşitlikten, özgürlükten, adaletten, demokrasi ve barıştan yana savunmuş olduğu değerlerin, özellikle de sağlık emekçileri ve halkın sağlığıyla ilgili mücadelesinin bir simgesi olacak” dedi.

KUTUP YILDIZIYDI

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Fahri Yüce Ayhan, Ergün Demir’in meslek örgütleri için yol gösterici bir isim olduğunu söyledi. Ayhan, “Bizim için belli insanlar vardır, rota çizerler, yol gösterirler. Ergün Demir bizim için bir kutup yıldızıydı” diye konuştu. Demir’in sağlık politikalarını yakından takip ettiğini belirten Ayhan, Dr. Ergün Demir için “Bizim için çok kıymetli bir eylem insanıydı” ifadelerini kullandı. İzmir Tabip Odası’nda onun adına ödül ve etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Ayhan, “Bu anıyı, bu emeği yaşattıkları için hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” dedi.

TANIMAK BİR ONURDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da Dr. Ergün Demir’i aynı mücadele dönemlerini paylaşmış bir meslektaş olarak andı. Tugay, “Onu tanımak bir onurdu. Onunla aynı dönemde yaşamış olmak, mücadelede yan yana durmuş olmak gerçekten bir onur” dedi. Demir’in hekimliği yalnızca bir tedavi pratiği olarak görmediğini söyleyen Tugay, şöyle devam etti: “Herkes için ücretsiz, nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetini her platformda savundu.”

Demir’in SGK ve sağlık politikaları konusundaki birikimine dikkat çeken Tugay, “Onunla çalışan herkes sağlık alanındaki çözümlerde önce onun görüşünü duymak isterdi” dedi. Açılan park için “Çocukların oynadığı, mahallenin nefes aldığı bu alanda onun adı yaşamaya devam edecek” ifadelerini kullandı. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ise,“Toplumsal muhalefetin her anında, her alanında mücadele etmiş, hak odaklı, emek odaklı bir hayata bakış açısıyla yaşamış kıymetli bir büyüğümüzdü” dedi.

BİRGÜN'E ÇOK CİDDİ KATKILARI OLDU

Törene katılan BirGün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ise “BirGün’ü kurarken çok ciddi katkıları oldu. Sağlığı hep toplumdan, halktan yana gördü. Gazetemizi özellikle sağlık alanında başka bir yere taşıdı” dedi. Demir için “Hayatımda gördüğüm en çalışkan, işine en bağlı insanlardan biriydi” diyen Aydın, “Onu yaşatmak, her şeyden önce onun fikirlerini ve mücadelesini yaşatmakla olur” ifadelerini kullandı.