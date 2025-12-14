Dr. Ergün Demir Parkı 16 Aralık'ta açılacak

Narlıdere Belediyesi, 11 Ekim 2023’te yaşamını yitiren İzmir Tabip Odası Üyesi, eski Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube Başkanı ve BirGün yazarı Dr. Ergün Demir'in adına yapılan parkın açılışını 16 Aralık'ta yapacak.

Çatalkaya Mahallesi Çilek Sokak’ta projelendirilen parkın açılışıyla ilgili Narlıdere Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Toplum sağlığına ve sağlık emekçilerinin haklarının korunmasına ömrünü adayan Dr. Ergün Demir’in adını taşıyacak parkımızın açılış törenine tüm komşularımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

Parkın, Dr. Ergün Demir’in sağlık hakkı, eşitlik ve kamusal hizmet mücadelesini yaşatacak bir kamusal alan olarak Narlıdere’ye kazandırıldığı belirtilirken, açılış töreninin 16 Aralık Salı günü saat 13.30’da gerçekleştirileceği duyuruldu.

TOPLUMCU HEKİMLİK ANLAYIŞININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDENDİ

Sağlık alanındaki piyasalaştırma politikalarına karşı kaleme aldığı yazılarla da bilinen Dr. Ergün Demir, 11 Ekim 2023'te 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Gazetemize yazılarıyla da katkı veren Demir, yazılarında özellikle SGK ve sağlık alanındaki usulsüzlüklere, yolsuzluklara değiniyordu. Dr. Güray Kılıç’la birlikte yazdığı yazılarda gölgede kalan birçok konuyu kamuoyunun gündemine taşımışlardı.

Türkiye’de toplumcu hekimlik anlayışının ve sağlık hakkı mücadelesinin önemli isimlerinden olan Dr. Ergün Demir, meslek yaşamı boyunca kamusal sağlık hizmetlerini savunan, sağlık emekçilerinin hakları için örgütlü mücadele yürütmüştü.