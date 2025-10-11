Dr. Ergün Demir Sağlık Hakkı ve Toplumsal Adalet Sempozyumu İzmir’de yapıldı

İzmir Tabip Odası, sağlık hakkı mücadelesine büyük katkılar sunan hekim ve sağlık emekçisi Dr. Ergün Demir’in anısını yaşatmak amacıyla 2. Dr. Ergün Demir Sağlık Hakkı ve Toplumsal Adalet Sempozyumu’nı gerçekleştirdi.

İzmir Tabip Odası Prof. Dr. Orhan Süren Salonu’nda gerçekleşen etkinlik, açılış konuşmalarının ardından ödül töreniyle devam etti. Dr. Ergün Demir Sağlık Hakkı ve Toplumsal Adalet Basın Ödülü bu sene, gazetemiz muhabiri Sibel Bahçetepe ve ANKA Haber Ajansı’ndan Kerim Uğur’a layık görüldü.

Ödül törenine mesaj yollayan Bahçetepe, şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada Dr. Ergün Demir Sağlık Hakkı ve Toplumsal Adalet Basın Ödülü’ne layık görülmekten büyük bir onur ve mutluluk duydum. Öncelikle, bu anlamlı ödülün adını taşıdığı Dr. Ergün Demir’i saygı ve özlemle anmak istiyorum. O, yaşamını sağlık hakkına, halkın iyiliğine ve hekimlik onuruna adamış bir insandı. Onun adıyla anılmak, aynı değerlere sahip çıkma sorumluluğunu da beraberinde getiriyor.”

“Yıllarca çok güzel ve önemli işler yaptık Ergün hocam ile” ifadelerini kullanan Bahçetepe, “Uzun uzun Ergün hocayı anlatmak isterdim ama kelimeler yetmez biliyorum. Bazen bir ağabey, bazen bir arkadaş, bazen de doktorum… Bu anlamlı ödül, sağlık haberciliği alanındaki çabalarımın takdir edilmesi açısından benim için çok kıymetli. Aranızda olmayı çok isterdim ancak sağlık sorunlarıyla nedeniyle törene katılamadım. Başta İzmir Tabip Odası olmak üzere, bu anlamlı ödülde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Sempozyumun moderatörlüğünü Hasan Fehmi Ünal ve Gürey Kılıç üstlenirken programda “Sosyal Güvenlik Politikalarının Toplumsal Etkisi” başlıklı sunumuyla BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, “Sosyal Güvenlik Politikalarının Sağlığa Etkisi” başlıklı sunumuyla ise Beyazıt İlhan yer aldı.

Etkinlik, sanatçı Ali Asker’in müzik dinletisiyle sona erdi.