Dr. İlkay Çelik yalnız değildir

İstanbul Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu, TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. İlkay Çelik’in hukuksuz bir şekilde meslekten ihraç edildiğini belirterek, “Sağlıkta çeteleşmeyi, beylikleri reddediyoruz. Dayanışmaya devam edeceğiz. Dr. İlkay Çelik yalnız değildir” açıklamasını yaptı.

İstanbul Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu, Dr. İlkay Çelik’in yaşadığı ihraç sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Keyfi ve hukuksuz ihraçlara karşı mücadelede kararlıyız. Dr. İlkay Çelik yalnız değildir” denildi.

Açıklamada, Dr. İlkay Çelik’in 15 Ekim 2024’te hukuksuz bir şekilde açığa alındığı, ardından beraat etmiş olmasına rağmen 5 Mart 2025’te meslekten ihraç edildiği, meslektaşlarının açtığı davayı kazanarak 12 Haziran 2025’te yürütmeyi durdurma kararı almasına rağmen göreve başlatılmadığı vurgulandı.