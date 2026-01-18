Dr. Metehan Akbulut yaşama vedasının ikinci yılında anıldı

SES Antalya Şubesi eski yöneticisi, Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri ve SOL Parti üyesi Dr. Metehan Akbulut, vefatının ikinci yılında Antalya’da anıldı.

Akbulut'un mezarı başındaki anma törenine ailesi ve dostları katıldı.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde yapılan anma töreninde ise Akbulut’un yaşamından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterildi.

Panelde açıklamalarda bulunan Fethiye Tabip Odası Temsilcisi Selçuk Arda, "Uzman olmak gibi bir derdi yoktu. Yardım isteyen herkese koşardı, kimseyi geri çevirmezdi. Sürekli üretken bir tavır içindeydi" dedi.

ÖRGÜTLÜ MÜCADELENİN YÜRÜYEN HALİ

BirGün gazetesi Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ise, "Bireysel olarak bir şey yaptığını hatırlamıyorum. Ne yaptıysa örgütlü bir biçimde yaptı. Bir ihtiyaç gördüğünde o ihtiyacı karşılayacak örgütü kurardı" ifadelerini kullandı.

"Metehan, Devrimci Gençlik ve ÖDP sürecinde birlikte mücadele ettiğimiz bir yoldaşımızdı" diyen Aydın, "Bazı insanlar unutulmaz, bu onların bize verdiği güvenin eseridir" ifadelerini kullandı.