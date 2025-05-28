Dr. Torun’dan bilinçli toplum olmanın yolları

Kültür Sanat Servisi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Torun beşinci kitabı "Niçin Taşın Altına Elimizi Koymuyoruz" adlı kitabıyla bir kez daha okuyucularıyla buluştu.

İkilem Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini alan kitapta yazar, "Şimdi tam zamanı. Sorunları yalnızca konuşmak değil, çözüm üretmek için de harekete geçmeye var mısınız?" diyor.

Dr. Torun, Türkiye'nin en yakıcı meselelerini ele alırken yalnızca bir eleştiri sunmuyor; aynı zamanda sorumluluk almamız gerektiğini de anımsatıyor.