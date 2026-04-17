Draconian'dan hem İstanbul hem de Ankara'da konser

Gotik doom metalin İsveçli temsilcisi Draconian, Stagepass organizasyonuyla Kasım ayında İstanbul ve Ankara’ya geliyor. 28 Kasım’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta, 29 Kasım’da ise Jolly Joker Ankara’da gerçekleşecek konserlerin açılışını, Bulgaristan kökenli senfonik/progresif metal grubu The A.X.E. Project gerçekleştirecek.

GOTİK DOOM SAHNESİNİN EN KARAKTERİSTİK GRUPLARINDAN

1994’te İsveç’te kurulan Draconian, ağır tempolu riff’ler, yoğun atmosfer ve güçlü melodik yapıların birleşimiyle gotik doom sahnesinin en karakteristik gruplarından biri haline geldi. Kariyerleri boyunca karanlıkla romantizmi, sertlikle kırılganlığı bir araya getiren grup, bu güçlü karşıtlıkları kendine has bir müzikal dilde buluşturarak uluslararası ölçekte sadık bir dinleyici kitlesi yarattı.

Grubun müziği; sert ve temiz vokallerin iç içe geçtiği, sinematik anlatım gücüyle öne çıkan bir yapı kuruyor. Bu yaklaşım, Draconian’ı yalnızca türünün değil, atmosferik metal dünyasının da en ayırt edici projelerinden biri haline getiriyor.

YENİ ALBÜM MAYIS’TA: IN SOMNOLENT RUİN

Önümüzdeki ay yayımlanacak yeni albümleri In Somnolent Ruin ile daha içe dönük ve rüya benzeri bir anlatıya yönelen grup, bu yeni döneminde de melankoli, yabancılaşma ve varoluş arayışı gibi temaları derinleştirmeye devam ediyor.

Draconian, İstanbul ve Ankara konserlerinde hem yeni albümünden parçaları hem de kariyerinin öne çıkan şarkılarını sahneye taşıyacak.