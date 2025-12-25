‘Drakula’ 72 yıl sonra yeniden İstanbul’da

Sercan SİNECAN

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, Mehmet Muhtar’ın 1953 yapımı kült filmi “Drakula İstanbul’da”yı restore edilen kopyasıyla yeniden seyirciyle buluşturuyor. Film, bugün saat 20.00’de Sinematek/Sinema Evi’nde gösterilecek.

Film ve restorasyon sürecine odaklanan sergi ise ücretsiz ziyarete açıldı. Serginin küratörlüğünü Suna Altan, tasarımını Kerem Yaman üstlenirken; senarist ve yazar Serdar Soydan ile yazar, araştırmacı ve yönetmen Ali Can Sekmeç sergiye katkı sundu. Kurukahveci Mehmet Efendi desteğiyle yürütülen çalışma, üçüncü film restorasyon projesi olma özelliğini taşıyor. Daha önce 2023’te Hakkâri’de Bir Mevsim, 2024’te ise Aysel, Bataklı Damın Kızı filmlerini restore edilmişti.

Gösterim öncesinde tarihçi, akademisyen Cemal Kafadar bir sunum gerçekleştirecek; film sonrası ise sinema eleştirmeni, yazar Sevin Okyay ve akademisyen, sinema yazarı Kaya Özkaracalar bir söyleşi yapacak.

Sinemamızın korku türünde bugüne ulaşabilmiş en eski örneği olan Drakula İstanbul’da, Bram Stoker’ın Dracula romanının, Ali Rıza Seyfi’nin Kazıklı Voyvoda adlı Türkçe uyarlamasından sinemaya aktarıldı. Senaryosu Ümit Deniz imzası taşıyan film, Film Dostları Derneği tarafından “En Başarılı Senaryo” ödülüne layık görüldü.