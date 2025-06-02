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Dries Mertens, İstanbul’dan ayrıldı

Ajans Haberleri
  • 02.06.2025 18:22
  • Giriş: 02.06.2025 18:22
  • Güncelleme: 02.06.2025 18:22
Kaynak: DHA
Dries Mertens, İstanbul’dan ayrıldı

Dries Mertens, İstanbul’dan ayrıldı

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY’DA sözleşmesi sona eren Belçikalı oyuncu Dries Mertens, İstanbul’dan ayrıldı.

2024-2025 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray’da sözleşmesi sona eren Dries Mertens, ailesiyle birlikte bugün İstanbul’dan ayrılarak sarı-kırmızılı kulübe veda etti. İstanbul Havalimanı’ndan İtalya’nın Napoli kentine giden 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunmadı.

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