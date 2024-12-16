Dries Mertens ligdeki 4. golünü kaydetti

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Trabzonspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig’de 4. golünü attı.

Trendyol 16. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Belçikalı futbolcu Dries Mertens’ten geldi.

Müsabakanın 8. dakikasında Yunus Akgün’ün ara pasında defansın arkasına sarkan Mertens, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki 4.gol sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcunun ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde 1 golü bulunuyor.

Maça 11’de başlayan Dries Mertens 90 dakika sahada kaldı.