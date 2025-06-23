Dries Mertens'ten futbola veda kararı

Galatasaray’la sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Belçikalı yıldız Dries Mertens, futbol kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

Mertens, eski takım arkadaşı Marek Hamsik’in 3 Temmuz’daki jübile maçında son kez sahaya çıkacak ve ardından futbola resmen veda edecek.

Mertens yaptığı açıklamada Hamsik için "Seninle son maçımı oynamak için sabırsızlanıyorum. Futbolu bıraktım ama son kez senin için ayakkabılarımı giyiyorum. Çünkü sen benim her zaman kaptanım olarak kalacaksın" dedi.

Kariyerine AGOVV’de başlayan Mertens; Utrecht, PSV ve Napoli takımlarında forma giydi.

SÜPER LİGDE 100 MAÇA ÇIKTI

Dries Mertens, Galatasaray kariyerine 100. Süper Lig maçıyla veda etti.

Belçikalı futbolcu, Süper Lig kariyerindeki bu 100 maçta 20 kez ağları havalandırdı.

Mertens, Galatasaray kariyerinde 136 resmi karşılaşmada 25 gol kaydetti.

Süper Lig'de 100 maçta 20 gol atan 38 yaşındaki oyuncu, Türkiye Kupası'ndaki 9 müsabakada 1 kez rakip ağları havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde forma giydiği 13 maçta 2 kez topu filelerle buluşturan Mertens, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde görev aldığı 12 müsabakada ise 2 gol kaydetti.

Dries Mertens, forma giydiği 2 TFF Süper Kupa mücadelesinde ise skor üretemedi.

GALATASARAY'DA 5 KUPA KAZANDI

Belçikalı oyuncu, Galatasaray'da forma giydiği 3 sezonda toplam 5 kupa kazandı.

Mertens, sarı-kırmızılı takımda 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, birer kez de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası zaferi gördü.

Dries Mertens, uzun yıllar formasını giydiği İtalyan ekibi Napoli'nin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Belçikalı oyuncu, 9 sezon formasını terlettiği İtalyan ekibinde görev aldığı 397 maçta 148 kez ağları havalandırdı.

Mertens, bu performansıyla Napoli'nin efsanesi Diego Armando Maradona ile Lorenzo Insigne ve Marek Hamsik'in önünde yer alıyor.

BELÇİKA MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA 100'DEN FAZLA MAÇA ÇIKTI

Dries Mertens, Belçika Milli Futbol Takımı'yla 109 maçta görev aldı.

9 Şubat 2011 tarihinde Finlandiya ile oynanan hazırlık müsabakasında ilk kez milli formayı sırtına geçiren Mertens, Belçika Milli Takımı'yla çıktığı 109 karşılaşmada 21 gol kaydetti.

Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Thibaut Courtois gibi yıldızlarla beraber oynayan Mertens, milli takımla kupa kazanma başarısı gösteremedi.