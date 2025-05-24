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Drift atan 2 sürücüye toplam 99 bin TL ceza

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 14:33
  • Giriş: 24.05.2025 14:33
  • Güncelleme: 24.05.2025 14:33
Kaynak: DHA
Drift atan 2 sürücüye toplam 99 bin TL ceza

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 otomobilin sürücüsüne toplam 99 bin 753 TL cezai işlem uygulandı.

Otoyol Jandarma ekipleri, Tarsus'ta 2 otomobilin dinlenme tesisinde drift yaparak hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığı ihbarıyla çalışma başlattı. Araştırmalar ve güvenlik kamerası incelemelerinde drift yapan 2 otomobil ile sürücüleri tespit edildi. Jandarma tarafından yakalanan sürücülere 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ve 'Drift yapmak' suçlarından toplam 99 bin 753 TL idari para cezası uygulandı. (DHA)

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