Drift yapan lüks otomobili, tabureyle kovaladı: O anlar kamerada

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir kişinin dönel kavşakta drift yapan lüks otomobili, tabureyle kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde gece saatlerinde meydan gelen olayda, iki sürücü otomobillerle dönel kavşakta drift yaptı. Gürültüden rahatsız olan bir kişi ise oturduğu tabureyi eline alarak otomobili kovaladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, lüks otomobilin drift yapması, bir kişinin eline tabure alarak otomobili kovalaması ve otomobilin bölgeden hızla uzaklaşması yer alıyor.