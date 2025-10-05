Drone hikâyeleri Avrupa’da yeni bir provokasyon mu?

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Son dönemlerde Avrupa kentlerinde görüldüğü ileri sürülen dron ve İHA’lar Almanya ve Belçika’da da alarma neden oldu.

Almanya’nın güneyindeki Münih kentinde peş peşe ikinci gece de havalimanındaki uçuşlar yakınlarda İHA görüldüğü ihbarı üzerine iptal edildi. İptalden 6 bin 500'den fazla yolcu etkilendi. Ülkenin ikinci büyük havalimanı olan Münih Havalimanı’ndaki uçuşlar yakınlardaki diğer havalimanlarına yönlendirildi.

BELÇİKA DA SIRAYA GİRDİ

Belçika’nın doğusundaki bir askeri üssün üzerinde cuma sabaha karşı 15 tane tanımlanamayan drone tespit edildi. Dronların Elsenborn askeri üssünde yapılan rutin gözetim ekipmanı testleri sırasında fark edildiği ileri sürüldü. Üs, 28 kilometrekarelik bir alana yayılıyor ve ağırlıklı olarak ordu eğitim alanı olarak kullanılıyor.

KİMLİĞİ BELİRSİZ DRONELAR

Drone'ları kimin kontrol ettiği veya nereden geldikleri henüz bilinmiyor. Ancak bazı yerel kaynaklar, cihazların komşu Almanya’dan sınırı geçerek uçmuş olabileceğini yazdı. Belçika Savunma Bakanlığı’nın olaya ilişkin bir soruşturma başlattığı bildirildi.

Almanya ve Belçika’daki olaylar Danimarka, Polonya, Norveç, Romanya ve Estonya’daki benzer ihlallerden ayrı değerlendirilmiyor. Dronlardan Rusya sorumlu tutuluyor. Danimarka yönetimi, geçtiğimiz günlerde ülkenin farklı bölgelerindeki havalimanlarında eş zamanlı uçuş iptallerine neden olan dron uçuşlarını "saldırı" olarak nitelemiş ve Rusya'yı suçlamıştı.

Deutsche Welle’deki haberlere göre söz konusu olaylarda teknoloji marketlerinde satılan küçük boyutlu ticari araçlar kullanılıyor olması ve bunlara erişimin kolaylığı müdahale ve arkasında kimlerin olduğunun tespit edilmesini zorlaştırıyor.

MOSKOVA REDDEDİYOR

Birçok Avrupa ülkesinin semalarında görülen dronlarla ilgili Batı, Rusya'yı işaret ediyor. Moskova bu tür dron uçuşlarının arkasında olduğu iddiasını reddediyor. İHA'larla ilgili sorulan sorulara Rusya Devlet Başkanı Putin’den alaycı bir yanıt geldi. Bir gazetecinin sorusu üzerine Putin, "Fransa, Danimarka ya da Kopenhag'a artık göndermeyeceğim. Başka nereye uçuyorlar ki? Lizbon'a mı?" dedi.