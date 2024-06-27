DSD Ankara Meclisi’nden BirGün’e ziyaret: Halkın gazetesi BirGün’ün yanındayız!

DSD Ankara Meclisi, BirGün'ün Ankara bürosunu ziyaret ederek dijital abonelik kampanyasına destek verdi.

BirGün\Ankara

Devrimci Sendikal Dayanışma (DSD) Ankara Meclisi, BirGün'ün Ankara bürosunu ziyaret etti. DSD üyeleri, dijital abonelik kampanyasına destek verip BirGün’e abone oldu.

BirGün’ün mücadele edenlerin, ezilenlerin, gençlerin ve kadınların yanında olduğunu vurgulayan DSD üyeleri, “Bu yıl 20 yaşına giren, patronsuz gazete BirGün’ün yanındayız. Herkesi BirGün’e abone olmaya davet ediyoruz. Dava yağmurlarına ve cezalara rağmen ayakta kalan ve halkın sesi olan BirGün uzun yıllar yaşasın” dedi.

BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir de bu ziyaretin BirGün'ün sahibinin okurları olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Tüm BirGün emekçileri gerçek gazetecilik yapma, halkın haber alma hakkının gereğini yerine getirme çabasında bu desteği her zaman arkasında hissediyor" dedi.