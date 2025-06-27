DSD yaz kampı başlıyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendikalarda örgütlü olan Devrimci Sendikal Dayanışma (DSD) Grubu her yıl olduğu gibi bu yaz da kamp düzenleyecek.

Antalya Kemer’de düzenlenecek kamp programı, 1 Temmuz Salı günü başlayacak ve 6 Temmuz Pazar günü sonra erecek.

DSD yaz kampında, Barış İnce “BirGün Gazetesinin Dünden Bugüne Yolculuğu” başlıklı söyleşide konuşacak.

Ayrıca BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, “Ortadoğu'da Emperyalist Savaş, Siyasal İslamcılar ve Halkların Geleceği” başlıklı söyleşide, Bülent Forta, “19 Mart Sonrası Rejime Karşı Mücadele Olanakları, Ne Yapmalı?” SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ise “Önümüzdeki Sürecin Siyasal ve Örgütsel Görevleri” başlıklı söyleşide konuşmacı olarak yer alacak.

Kamp programının tamamı ise şöyle: