DSD yaz kampı sürüyor: “İktidar yarattığı krizin etkilerini halkın üzerine yıkmaya çalışıyor”

Haber Merkezi

Kamu emekçileri mücadelesi alanında örgütlü olan Devrimci Sendikal Dayanışma (DSD) Grubu’nun, 25 Ağustos Pazar günü Aydın Kuşadası’nda başlayan yaz kampı devam ediyor.

29 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edeceği belirtilen kampta atölyeler ve söyleşiler de gerçekleştiriliyor.

Kampta, Bülent Forta’nın katılımıyla “Faşizme karşı birleşik mücadele ve toplumsal muhalefetin örgütlenmesi” başlıklı bir söyleşi düzenlendi.

Forta, “Yükselen enflasyon dizginlenemiyor. Ekonomide, mevcut iktidarın bir çıkış programı ortaya koyabilmesi neredeyse imkansız. Ne uluslararası düzlemde ucuz ve kolay kredi alınabilen bir döviz bolluğu dönemi var ne de Türkiye’nin sınırları içinde satabilecekleri bu ülkenin eskiden beri biriktirmiş olduğu fabrikalar ve kamu kaynakları var. Bkmayın siz tasarruf tedbiri gibi söylemlere. Kriz ortamında bile kendi yandaşlarının cebinin nasıl doldurabileceklerine dair bir ekonomi dizayn etmenin peşindeler. İktidar yarattığı krizin etkilerini halkın üzerine yıkmaya çalışıyor” diye konuştu.