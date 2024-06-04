DSDF'den Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy kullanma çağrısı

Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Nevzat Cingöz, 6 Haziran'da gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy kullanma çağrısı yaptı. Cingöz, "Artan ırkçılığa, göçmen düşmanlığına, karşı sesimizi çıkarmak için görev başına. Unutmayalım ki her bir oy, Avrupa’nın geleceğini şekillendirme gücüne sahiptir" dedi.

Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu (DSDF) Genel Başkanı Nevzat Cingöz, 6 Haziran'da gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimleri için çağrıda bulundu.

Nevzat Cingöz, yaptığı açıklamada, "06 Haziranda Avrupa Birliği'nde Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacak ve 27 Üye Devletin yaklaşık 370 milyon seçmeni görev süresi beş yıl olan bir parlamentoyu ortaklaşa seçecekler. Avrupa Parlementosu seçimleri, dünya genelindeki en büyük demokratik süreçlerden biridir. AB seçimleri, çeşitli ulusal ve bölgesel temsilcilerin Avrupa Parlamentosu’nda yer almasını sağlayarak, AB vatandaşlarının sesini doğrudan duyurmasını saglar" dedi.

"Bu seçimler, sadece ulusal değil, aynı zamanda kıta çapında önemli politikaların belirllenmesinde önemli bir role sahiptir" diyen Cingöz, "Aşırı sağın yükselişi, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçlarınıda doğrudan etkileyecektir. Özellikle, aşırı sağ partilerin ve Euro-skeptiklerin kazandığı başarılar, AB’nin gelecekteki politikalarını ve yönünü belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

IRKÇILIK YÜKSELİŞTE

Nevzat Cingöz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Anti-Islam ve göçmen karsıtı söylemleriyle yakından tanıdıgımız Geert Wilders‘ın liderliğindeki PVV partisi, son seçimlerde en büyük parti olmuş ve şu an hükümeti kurmakla meşgul. Gectigimiz hafta Amsterdam da yaplan bir kamuoyu yoklamasında Geert Wilders in Partisi PVV birinci parti olarak çıkmıştır.

Fransa’da ise özellikle göçmenlere karşı sert politikalarıyla bildigimiz, aşırı sağın (Rassemblement National) lideri olan Marine Le Pen, popülerliğini her geçen gün artırmaktadır. Avrupa genelinde popülerlik kazanan milliyetçi politikalarıyla bilinen bu grupların, seçimlerdeki başarıları, Avrupa Parlamentosu’nda daha fazla söz sahibi olacaklardır.

SEÇİM ÇAĞRISI

Seçimlere katılmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu kaydeden Cingöz, "Artan ırkçılığa, göçmen düşmanlığına, karşı sesimizi çıkarmak için görev başına. Unutmayalım ki, her bir oy, Avrupa’nın geleceğini şekillendirme gücüne sahiptir. Ekonomik sıkıntıların azaldıgı, eşitlikçi, özgür, adil, barısçıl bir gelecek ve aktif demokrasiye olan bağlılığımızı göstermek için 6 Haziranda oyumuzu kullanalım" çağrısını yaptı.