DSİ Adana ve Mersin'deki iki taşınmazını satacak

Mülkiyeti Devlet Su İşlerine (DSİ) ait Adana ve Mersin'deki iki taşınmaz ihaleyle satılacak.

Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ihaleler kapalı teklif usulüyle Bölge Müdürlüğü'nün Adana'daki adresinde gerçekleştirilecek.

Planlama kapsamında, Adana'nın Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'ndeki bir taşınmaz ile Mersin'in Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'ndeki bir taşınmaz satılacak.

Dörtler Mahallesi'ndeki taşınmaz için toplam 20 milyon 617 bin 535 lira muhammen bedel belirlendi. Değirmendere Mahallesi'ndeki taşınmazın tahmini satış bedelinin ise 14 milyon 844 bin 136 lira olduğu belirtildi.

Söz konusu ihaleler 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek.