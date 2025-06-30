DSİ 'büyük risk var' dedi: Fatsa Belediyesi AKP'li yöneticinin düğün salonu için dere yatağını kapattı

Ordu Fatsa'da sel suları nedeniyle defalarca karayolunun kapanmasına neden olan ve genişletilmesi gereken Bolaman Mahallesi'ndeki dere yatağının yanları ve üstü Devlet Su İşleri'nin onay vermemesine rağmen AKP'li Fatsa Belediyesi tarafından kapatıldı.

DSİ'nin sorumluluk alanında olan dere yatağındaki bu çalışma Bolaman'da bulunan ve AKP Fatsa İlçe Teşkilatı yöneticisine ait bir düğün salonuna otopark alanı açmak için yapıldı.

Gelen şikayetler üzerine ise DSİ Fatsa Kaymakamlığı'na ve Fatsa Belediyesi'ne yazı göndererek 'Burayı acil olarak yıkmalısınız' dedi.

BirGün'e konuşan DSİ yetkilisi, "Bu uygulamaya kesinlikle izin vermedik ancak buna rağmen burada inşaat çalışması başlamış. Biz de yıkım için gerekli adımlarımızı attık" açıklamasında bulundu.

BirGün'ün ulaştığı görüntülerde Fatsa Belediyesi'nin kiralık araçlarıyla Bolaman Deresi Kuyudibi Mahallesi'ndeki dere yatağından 'dere ıslah çalışması' adı altından alınan çakıl ve kumlar söz konusu otoparkın inşaatında kullanıldı.

Yani Fatsa Belediyesi, DSİ'nin aldığı izinle çıkardığı çakıl ve kumu DSİ'nin izin vermediği otopark yapımı için kullanmış oldu.