DSİ Genel Müdürü anlattı: Su tasarrufuna yönelik öneriler

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, su tasarrufuna yönelik önemleri paylaştı. Balta, damlatan muslukların onarılması ya da duşta geçirilen sürenin kısaltılması gibi yöntemleri anlattı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, su tasarrufuna yönelik önerilerde bulundu.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre vatandaşların katılımı olmadan su tasarrufuna yönelik tedbirlerin eksik kaldığını vurgulayan Balta, damlatan muslukların onarılması ya da duşta geçirilen sürenin kısaltılması gibi basit ve etkili yöntemlerin dışındaki israfı önleme yöntemlerini anlattı.

Balta, önerilerini şöyle sıraladı:

- Gıda Tasarrufu: Küresel olarak tarımsal ürünler üçte bir oranında israf edilmekte ve çöpe atılmaktadır. Gıda israfını azaltmak, küresel olarak suyun en çok tüketildiği tarım sektöründe talebi azaltarak su kaynaklarımızın korunmasına yardımcı olacaktır.

- Elektrik Tasarrufu: Tarım sektörü gibi enerji sektörü de suya bağımlıdır. Elektrik üretimi yüzde 90 su yoğundur. Kullanılmayan elektrikli cihazların ve ışıkların kapatılması elektrik tasarrufunun yanında su israfının da önüne geçecektir.

- Sanal Su: Tüketilen her ürün değişen miktarlarda su içermektedir. Örneğin bir kot pantolon üretmek için 10 bin litre su harcanmaktadır. Dolayısıyla hayatın her alanında yapacağımız tasarrufla su kaynaklarımızı korumuş olur.

- Ağaç Dikimi: Dikilen ağaçlar sayesinde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri azalacak, daha fazla ve daha temiz suyumuz olacak, taşkın ve sel felaketlerine maruz kalma olasılığımız düşecektir.