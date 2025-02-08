DSİ ile yapılan su kullanım anlaşmalarına ilişkin esaslar düzenlendi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile su kullanım hakkı anlaşması imzalayan enerji üretim şirketlerinin yükümlülükleri, doğal afet, yangın, salgın hastalık ve savaş gibi mücbir sebep hallerinde askıya alınabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması, işletilmesi ve üretim lisansları için DSİ ile tüzel kişiler arasında düzenlenecek su kullanım hakkı anlaşmalarına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

KATKI PAYI KURULU GÜÇ DEĞERİ ESAS ALINACAK

Buna göre, şirket tarafından tesisin herhangi bir ünitesinin kısmi geçici kabulü yapılarak işletmeye alınmasına rağmen DSİ tarafından gecikme yaşanması durumunda kaynak katkı payı, işletmeye alınan ünitelerin kurulu güç değeri esas alınarak hesaplanacak.

İdareden kaynaklanan sebeplerin ortadan kalktığı yıldan başlamak üzere ödenecek hidroelektrik kaynak katkı payı tutarlarının hesabında kurulu güç değeri esas alınacak.

Doğal afet, yangın, salgın hastalık ve savaş gibi mücbir sebep hallerinde, tesis kurup işletmek için DSİ'ye başvuruda bulunarak su kullanım hakkı anlaşması imzalamış veya imzalamamış şirketlerin, yükümlülüklerinin tamamı veya bir kısmı, DSİ'nin uygun bulmasıyla ertelenebilecek veya askıya alınabilecek.

İKİ AY İÇERİSİNDE İADE EDİLECEK

Bünyesinde birden fazla müstakil kullanıma elverişli tesis bulunduran tüm projeler bölünerek birden fazla su kullanım hakkı anlaşması imzalanabilecek.

Deprem, sel, çığ, heyelan gibi afet risklerinin tespit edilmesi veya afet sonrasında, baraj, regülatör, santral ve benzeri HES tesislerinde risklerin ortaya çıkması durumunda şirket, DSİ tarafından yazılı olarak verilen talimatları belirtilen süre içerisinde yerine getirmek zorunda olacak.

Tüzel kişilerin projelerden vazgeçtiklerine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptıkları başvuruların Kurum tarafından DSİ'ye bildirilmesi durumunda, şirketlerin geçici teminat mektupları, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içerisinde iade edilecek.