DSİ'nin baraj projesi iptal edildi: "ÇED olumlu" kararı hukuka uygun değil

Doğayı, suyu ve halkın yaşam hakkını yok sayan projeye yargı "dur" dedi.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Balcılar Barajı ve Sulaması, Hidroelektrik Santralları, Malzeme Ocakları, Kırma-eleme-yıkama Tesisi ve Beton Santralı” projesine verilen “çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu” kararı, Muğla 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, bilirkişi raporunu gerekçe göstererek kararın hukuka uygun olmadığını açıkladı.

Kararda doğal sit alanlarına çok yakın olan bu ölçekteki bir projede yalnızca doğrudan etkilerin incelenmesinin yeterli olmadığını vurgulanarak dolaylı ve birikimli etkilerin de ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

DOĞAL YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ BELİRSİZ

Kararda ayrıca, kesilecek on binlerce ağacın orman ekosistemine etkilerinin yeterince incelenmediği, ekosistemin bütüncül olarak değerlendirilmediği ve doğal yaşam üzerindeki etkilerin ortaya konulmadığı kaydedildi.

Mahkeme, orman yangınlarıyla mücadele için etkin bir planlama yapılmadığını da tespit ederek, arılar ve diğer omurgasız türlerin tozlaşmadaki kritik rolünün ÇED raporunda tamamen göz ardı edildiğini belirtti. Bu durumun çam balı üretimi açısından ciddi risk taşıdığı vurgulandı.

Ayrıca, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’nin florası üzerindeki etkilerin değerlendirilmeyişi kararda önemli bir eksiklik olarak yer aldı. Endemik sığla ağaçlarının karşı karşıya kalacağı tehditlerin yeterince dikkate alınmadığı belirtildi.

Mahkeme, tüm bu eksiklikler nedeniyle “ÇED olumlu” kararının hukuka uygun olmadığına hükmetti ve işlemi iptal etti.

NE OLMUŞTU?

Balcılar Mahallesi'nde yaşayan 90 kişi ile Köyceğiz Çevre ve Doğa Koruma Derneği’nden oluşan 91 kişi dava açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın proje için 5 Ağustos 2024 tarihinde verdiği ÇED olumlu kararının iptalini talep etti. Davacılar, proje kapsamında yaklaşık 92 bin ağacın kesileceğini ve endemik sığla ağaçlarının zarar göreceğini savundu. Çam balı üretimi ve tarımsal faaliyetlerin de olumsuz etkileneceğini ifade etti.

Projenin bölgenin su döngüsü ve su kaynakları üzerinde yaratacağı baskının da göz ardı edildiğini belirtti. Arılar ve omurgasız türlerin raporda yer almaması, projenin Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi üzerindeki birikimli etkilerinin incelenmemesi ve bölgenin deprem riski taşıması da dava dilekçesinde öne çıkan diğer itirazlar arasındaydı.