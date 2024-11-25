DSİ Personel Alımı Başvuru Şartları ve Branş Dağılımı | DSİ 515 işçi alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 515 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın DSİ personel alımı gerçekleştireceğini duyurmasının ardından DSİ 515 işçi alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler araştırması hız kazandı. Bakan Yumaklı'nın açıklaması sonrası DSİ işçi alımı ne zaman, nereden başvurulur sorularının yanı sıra DSİ personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı hakkındaki sorular gündemde yer almaya başladı. Peki, DSİ 515 işçi alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler? İşte DSİ personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı hakkında ayrıntılar!

DSİ 2024 515 PERSONEL ALIMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı DSİ bünyesinde istihdam edilmek üzere 515 personel alımının gerçekleşeceğini duyurdu. Yumaklı işçi alımı haberini sosyal medya hesabı X üzerinden "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla @dsigovt'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun". sözleriyle duyurdu.

DSİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

DSİ personel alımı işlemlerinin ne zaman başlayacağına dair henüz net bir açıklama yapmadı. DSİ’nin ilerleyen günlerde işçi alımına ve başvuru şartlarına dair resmi internet sitesi ve duyuru kanalları aracılığıyla açıklanması bekleniyor.

DSİ 515 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Bakan Yumaklı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımında yer alan bilgilere göre, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, bakımcı-yağcı ve aşçı yardımcılarının da bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla alınacak.

NOTER KURASI İLE ALINACAK İŞÇİ BRANŞLARI