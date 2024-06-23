DSİ tarım alanlarını kuruttu

Ekonomi Servisi

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Çukurova’da yeni yapılan Devlet Su İşleri'nin (DSİ) sorumluluğundaki kapalı sulama sistemlerinin aktif çalışmadığı için on binlerce dönüm ekili ve dikili tarım ürünlerinin kuruduğunu, çiftçilerin zararının büyük olduğunu söyledi.

Kuraklık yaşanan bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Barut, "Borular tıkanıp patlarken sulama parasını peşin ödeyen çiftçilerin filtreleri de tıkanıp işlevsiz kalınca tarım alanlarına su ulaşmadı, on binlerce dönüm alandaki mısırdan narenciyeye tüm tarım alanları neredeyse tamamen kurudu" dedi.

Toplam 26 bin dönüm alanda üreticilerin mağdur edildiğini belirten Barut, “Üreticiler çok sıkıntılı, sorunlarını dile getirmelerine rağmen çözüm bulamıyor. Bundan ülke ekonomisi de çok zarar görüyor” diye konuştu.