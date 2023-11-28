DSİ’den Batman’a uyarı

Devlet Su İşleri (DSİ) Batman Şube Müdürlüğü, Batman Barajı’nın kapakları açılacağı ve Batman Çayı güzergahındaki vatandaşların tedbirli olması için uyarıda bulundu.

DSİ Batman Şube Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, "Batman Barajı’ndan enerji amaçlı su verileceğinden dolayı dere yatağından uzak durulması ve çay yatağı güzergahı ile devamında bulunan yerlerdeki vatandaşların anlık su yükselmelerinden kaynaklanacak can ve mal güvenliği konusunda tedbirli olmaları önemle duyurulur” denildi.