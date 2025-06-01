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DSİ’den sulama projesi için acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, sulama yenileme projesi kapsamında belirlenen güzergah ve alanlardaki bazı taşınmazlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Güncel
  • 01.06.2025 09:43
  • Giriş: 01.06.2025 09:43
  • Güncelleme: 01.06.2025 09:45
Kaynak: AA
DSİ’den sulama projesi için acele kamulaştırma kararı
Fotoğraf: AA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'da Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi kapsamında, acele kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa'da Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi kapsamında belirlenen güzergah ve alanlara isabet eden bazı taşınmazların DSİ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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